Ларин Василий Дмитриевич
Место рожденияСамарская Область Челно-Вершинский район деревня Озерки
Дата рождения13.02.1925
Дата смерти04.05.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1925
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1955
Сын: Ларин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Ларина (Петрова) Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
23.10.1957
Мать ребёнка: Ларина (Петрова) Валентина Георгиевна
Смерть
04.05.1977