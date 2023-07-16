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Ларин Василий Дмитриевич

Место рождения

Самарская Область Челно-Вершинский район деревня Озерки

Дата рождения

13.02.1925

Дата смерти

04.05.1977

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1925

Отец: Ларин Дмитрий Васильевич

Мать: Ларина (Пасконина) Евдокия Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1955

Сын: Ларин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Ларина (Петрова) Валентина Георгиевна

Рождение ребёнка
23.10.1957

Сын: Ларин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Ларина (Петрова) Валентина Георгиевна

Смерть
04.05.1977

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