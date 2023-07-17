Ларина (Пасконина) Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1899
Дата смерти1971
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларин Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1925
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Васильевич
Смерть
1971