Ларина (Пасконина) Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Пасконина) Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1899

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1899

Отец: Ефим Георгиевич Пасконин

Мать: Ольга Даниловна Пасконина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1925

Сын: Ларин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Васильевич

Смерть
1971

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