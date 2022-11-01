Перевязкина (Крапивина) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевязкина (Крапивина) Тамара Васильевна

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Место рождения

Вологодская область, Сокольский район, д. Печаткино

Дата рождения

09.01.1941

Дата смерти

01.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1941

Отец: Крапивин Василий Васильевич

Мать: Крапивина (Рычкова) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
17.09.?

Дочь: Момотова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Перевязкин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
06.05.1965

Сын: Перевязкин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Перевязкин Николай Алексеевич

Красный Бор, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
01.11.2022

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