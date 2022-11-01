Перевязкина (Крапивина) Тамара Васильевна
Место рожденияВологодская область, Сокольский район, д. Печаткино
Дата рождения09.01.1941
Дата смерти01.11.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1941
Рождение ребёнка
17.09.?
Дочь: Момотова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Перевязкин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
06.05.1965
Сын: Перевязкин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Перевязкин Николай Алексеевич
Красный Бор, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
01.11.2022