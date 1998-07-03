Бледной Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1977
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1977
Рождение ребёнка
03.07.1998
Дочь: Кривонос Элла Алексеевна
Мать ребёнка: Бледная Елена Вячеславовна
Рождение ребёнка
20.06.2004
Сын: Бледной Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Бледная Алеся Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дьяченко Наталья