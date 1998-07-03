Бледной Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бледной Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1977

Отец: Бледной Александр Иванович

Мать: Бледная Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
03.07.1998

Дочь: Кривонос Элла Алексеевна

Мать ребёнка: Бледная Елена Вячеславовна

Рождение ребёнка
20.06.2004

Сын: Бледной Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Бледная Алеся Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бледная Елена Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бледная Алеся Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяченко Наталья

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