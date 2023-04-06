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Бледной Александр Иванович

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Место рождения

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

21.09.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1948

Отец: Бледной Иван Михайлович

Мать: Бледная Татьяна Ивановна

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
26.10.1970

Дочь: Самокиш Ирина Александровна

Мать ребёнка: Бледная Любовь Григорьевна

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
11.03.1977

Сын: Бледной Алексей Александрович

Мать ребёнка: Бледная Любовь Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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