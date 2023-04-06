Бледной Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения21.09.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1948
Отец: Бледной Иван Михайлович
Мать: Бледная Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1970
Дочь: Самокиш Ирина Александровна
Мать ребёнка: Бледная Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
11.03.1977
Сын: Бледной Алексей Александрович
Мать ребёнка: Бледная Любовь Григорьевна
Смерть
Неизвестно