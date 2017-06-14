(Мазнева) Калиса Григорьевна
Место рождения
Дата рождения04.01.1932
Дата смерти14.06.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1932
Отец: Мазнёв Григорий Никитич
Мать: Антонина Семёновна
Рождение ребёнка
14.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шалаев Василий Семёнович
Рождение ребёнка
03.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шалаев Василий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.2017