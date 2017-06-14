(Мазнева) Калиса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мазнева) Калиса Григорьевна

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Место рождения

Чехов, Чехов, Московская область

Дата рождения

04.01.1932

Дата смерти

14.06.2017

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1932

Отец: Мазнёв Григорий Никитич

Мать: Антонина Семёновна

Чехов, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалаев Василий Семёнович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалаев Василий Семёнович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалаев Василий Семёнович

Смерть
14.06.2017
Самара, Самара, Самарская область
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