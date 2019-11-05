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Димитриева Любовь Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1957

Отец: Димитриев Иосиф Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1977

Сын: Домнин Александр Петрович

Отец ребёнка: Домнин Пëтр Павлович

Рождение ребёнка
12.09.1980

Дочь: Домнина Ольга Петровна

Отец ребёнка: Домнин Пëтр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домнин Пëтр Павлович

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