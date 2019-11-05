Димитриева Любовь Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1957
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1957
Отец: Димитриев Иосиф Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1977
Сын: Домнин Александр Петрович
Отец ребёнка: Домнин Пëтр Павлович
Рождение ребёнка
12.09.1980
Дочь: Домнина Ольга Петровна
Отец ребёнка: Домнин Пëтр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Домнин Пëтр Павлович