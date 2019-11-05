Домнин Пëтр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1954
Дата смерти05.11.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1977
Сын: Домнин Александр Петрович
Мать ребёнка: Димитриева Любовь Осиповна
Рождение ребёнка
12.09.1980
Дочь: Домнина Ольга Петровна
Мать ребёнка: Димитриева Любовь Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.2019