Домнин Пëтр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домнин Пëтр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1954

Дата смерти

05.11.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1977

Сын: Домнин Александр Петрович

Мать ребёнка: Димитриева Любовь Осиповна

Рождение ребёнка
12.09.1980

Дочь: Домнина Ольга Петровна

Мать ребёнка: Димитриева Любовь Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Димитриева Любовь Осиповна

Смерть
05.11.2019
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