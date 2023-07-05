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Lasn Juhan
Lasn Juhan
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.12.1829 ст.
Дата смерти
1878
Пол
Мужской
Отец
Lasn Abram
1799 г.р.
Мать
Lasn (Jürgens) Madli
Около 1801 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1829 ст.
Отец:
Lasn Abram
Мать:
Lasn Madli
Смерть
1878
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