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Lasn Juhan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1829 ст.

Дата смерти

1878

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

Около 1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1829 ст.

Отец: Lasn Abram

Мать: Lasn Madli

Смерть
1878
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