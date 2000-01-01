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Новосёлов Сергей Филипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1900

Отец: Новосёлов Филип

Мать: Новосёлова Александра Филиповна

Рождение ребёнка
?.05.1930

Дочь: Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Новосёлова Елизовета Захаровна

Рождение ребёнка
?.09.1933

Дочь: Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Новосёлова Елизовета Захаровна

Рождение ребёнка
24.07.1935

Дочь: Алевтина Сергеевна

Мать ребёнка: Новосёлова Елизовета Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосёлова Елизовета Захаровна

Смерть
Неизвестно
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