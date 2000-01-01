Новосёлов Сергей Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1900
Отец: Новосёлов Филип
Рождение ребёнка
?.05.1930
Дочь: Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Новосёлова Елизовета Захаровна
Рождение ребёнка
?.09.1933
Дочь: Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Новосёлова Елизовета Захаровна
Рождение ребёнка
24.07.1935
Дочь: Алевтина Сергеевна
Мать ребёнка: Новосёлова Елизовета Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно