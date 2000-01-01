Новосёлова Елизовета Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1930
Дочь: Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Новосёлов Сергей Филипович
Рождение ребёнка
?.09.1933
Дочь: Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Новосёлов Сергей Филипович
Рождение ребёнка
24.07.1935
Дочь: Алевтина Сергеевна
Отец ребёнка: Новосёлов Сергей Филипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно