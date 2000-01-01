Новосёлова Елизовета Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлова Елизовета Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1930

Дочь: Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Новосёлов Сергей Филипович

Рождение ребёнка
?.09.1933

Дочь: Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Новосёлов Сергей Филипович

Рождение ребёнка
24.07.1935

Дочь: Алевтина Сергеевна

Отец ребёнка: Новосёлов Сергей Филипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосёлов Сергей Филипович

Смерть
Неизвестно
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