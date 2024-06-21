Рахманин Владимир 18.08.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рахманин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1906

Дата смерти

11.06.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1906

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахманина Александра

Рождение ребёнка
09.11.1928

Сын: Рахманин Иван

Мать ребёнка: Рахманина Александра

Смерть
11.06.1990
Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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