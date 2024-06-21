Рахманин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1906
Дата смерти11.06.1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1906
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рахманина Александра
Рождение ребёнка
09.11.1928
Сын: Рахманин Иван
Мать ребёнка: Рахманина Александра
Смерть
11.06.1990
Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область