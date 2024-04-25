Мильчакова (Коряковцева) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМильчакова (Коряковцева) Дарья

Мильчакова (Коряковцева) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1913

Дата смерти

?.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мильчаков Николай Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
рабочая
Место жительства
Неизвестно
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
03.10.1939

Сын: Мильчаков Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Мильчаков Николай Григорьевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.03.1944

Дочь: Дворникова (Мильчакова) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Мильчаков Николай Григорьевич

Смерть
?.12.1971
Котельнич, город Котельнич, Кировская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.