Мильчакова (Коряковцева) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1913
Дата смерти?.12.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1939
Сын: Мильчаков Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Мильчаков Николай Григорьевич
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.03.1944
Дочь: Дворникова (Мильчакова) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Мильчаков Николай Григорьевич
Смерть
?.12.1971