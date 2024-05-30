Фельк Доротея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фельк Доротея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фельк Иоганнес Иоганнесович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Фельк Беата Иоганнесовна

Отец ребёнка: Фельк Иоганнес Иоганнесович

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Фкльк Генрих Иоганнесович

Отец ребёнка: Фельк Иоганнес Иоганнесович

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Фельк Константин Иоганнесович

Отец ребёнка: Фельк Иоганнес Иоганнесович

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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