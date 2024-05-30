Фельк Доротея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Фельк Беата Иоганнесовна
Отец ребёнка: Фельк Иоганнес Иоганнесович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Фкльк Генрих Иоганнесович
Отец ребёнка: Фельк Иоганнес Иоганнесович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Фельк Константин Иоганнесович
Отец ребёнка: Фельк Иоганнес Иоганнесович
Смерть
Неизвестно