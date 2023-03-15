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Шербаков Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаков Яков Федосеевич

Мать: Щербакова (Бабичева) Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шербаков Николай Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шербаков Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область

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