Шербаков Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шербаков Николай Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шербаков Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область