Щербаков Яков Федосеевич
Место рождениях. Таврический Зимовниковского района, Ростовская обл., Россия
Дата рождения1908
Дата смерти06.10.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Шербаков Федосей
х. Таврический Зимовниковского района, Ростовская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шербаков Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Щербакова Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова Наталья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
06.10.1943
Причина смерти: убит на войне
Похороны
Неизвестно