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Щербаков Яков Федосеевич

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Место рождения

х. Таврический Зимовниковского района, Ростовская обл., Россия

Дата рождения

1908

Дата смерти

06.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Шербаков Федосей

Мать: Щербакова Пелагея Филипповна

х. Таврический Зимовниковского района, Ростовская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шербаков Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Щербакова Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Наталья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Наталья Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
06.10.1943
Синельниково, Дніпропетровська область
Причина смерти: убит на войне
Похороны
Неизвестно
Синельниково, Дніпропетровська область
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