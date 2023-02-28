Вражнова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вражнова Анна Алексеевна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Вражнов Федор Иосифович

Отец ребёнка: Вражнов Иосиф Михаилович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Вражнов Прокофий Иосифович

Отец ребёнка: Вражнов Иосиф Михаилович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Вражнов Федор Иосифович

Отец ребёнка: Вражнов Иосиф Михаилович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вражнов Иосиф Михаилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вражнов Иосиф Михаилович

Смерть
Неизвестно
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