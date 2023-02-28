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Вражнов Иосиф Михаилович

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

До 1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Вражнов Михаил Иванович

Мать: Вражнова Васса Дмитриевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Вражнов Федор Иосифович

Мать ребёнка: Вражнова Анна Алексеевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Вражнов Прокофий Иосифович

Мать ребёнка: Вражнова Анна Алексеевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Вражнов Федор Иосифович

Мать ребёнка: Вражнова Анна Алексеевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вражнова Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вражнова Анна Алексеевна

Смерть
До 1887
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