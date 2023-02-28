Вражнов Иосиф Михаилович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиДо 1887
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Вражнов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Вражнова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Вражнов Прокофий Иосифович
Мать ребёнка: Вражнова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Вражнова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вражнова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вражнова Анна Алексеевна
Смерть
До 1887