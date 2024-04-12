Хармсен (Ланг) Вильгельмина Софи
Место рождения
Дата рождения27.12.1872
Дата смерти16.04.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1872
Отец: Ланг Федор Егорович
Крещение
12.02.1873
Рождение ребёнка
20.06.1903
Отец ребёнка: Хармсен Жан Корнелис
Рождение ребёнка
06.12.1906
Сын: Хармсен Фредерик Корнелис
Отец ребёнка: Хармсен Жан Корнелис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хармсен Жан Корнелис
Смерть
16.04.1953
Hilversum, Hilversum, North Holland, Netherlands