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Хармсен (Ланг) Вильгельмина Софи

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

27.12.1872

Дата смерти

16.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1872

Отец: Ланг Федор Егорович

Мать: Ланг Агнесса-Берта Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
12.02.1873
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.06.1903

Сын: Хармсен Георг Вильгельм

Отец ребёнка: Хармсен Жан Корнелис

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.12.1906

Сын: Хармсен Фредерик Корнелис

Отец ребёнка: Хармсен Жан Корнелис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хармсен Жан Корнелис

Смерть
16.04.1953
Hilversum, Hilversum, North Holland, Netherlands
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