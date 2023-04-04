Хармсен Жан Корнелис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти30.05.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1903
Мать ребёнка: Хармсен Вильгельмина Софи
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1906
Сын: Хармсен Фредерик Корнелис
Мать ребёнка: Хармсен Вильгельмина Софи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.1949
хилвирсум, нурд-холланд, Нидерланды