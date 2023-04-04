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Хармсен Жан Корнелис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

30.05.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1903

Сын: Хармсен Георг Вильгельм

Мать ребёнка: Хармсен Вильгельмина Софи

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1906

Сын: Хармсен Фредерик Корнелис

Мать ребёнка: Хармсен Вильгельмина Софи

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хармсен Вильгельмина Софи

Смерть
30.05.1949
хилвирсум, нурд-холланд, Нидерланды
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