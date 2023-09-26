Мамедов Сурадж Багирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамедов Сурадж Багирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1962 г.р.

Жена

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1984

Отец: не указан

Мать: Мамедова Эмма Савельевна

Рождение ребёнка
28.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамедова Натаван Музаффаровна

Рождение ребёнка
27.04.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамедова Натаван Музаффаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамедова Натаван Музаффаровна

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