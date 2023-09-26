Мамедова Натаван Музаффаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.11.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамедов Сурадж Багирович
Рождение ребёнка
27.04.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамедов Сурадж Багирович
Бракосочетание
Неизвестно