Мамедова Натаван Музаффаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамедова Натаван Музаффаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамедов Сурадж Багирович

Рождение ребёнка
27.04.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамедов Сурадж Багирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамедов Сурадж Багирович

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