Карасёв Федор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасёв Федор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1926

Дочь: Зызыкина Вера Федоровна

Мать ребёнка: Карасёва Прасковья Егоровна

Деревенька, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белая Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Карасёва Прасковья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карасёв Владимир Федорович

Мать ребёнка: Карасёва Прасковья Егоровна

Смерть
Неизвестно
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