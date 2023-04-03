Карасёв Федор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.09.1926
Дочь: Зызыкина Вера Федоровна
Мать ребёнка: Карасёва Прасковья Егоровна
Деревенька, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белая Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Карасёва Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карасёв Владимир Федорович
Мать ребёнка: Карасёва Прасковья Егоровна
Смерть
Неизвестно