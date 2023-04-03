Карасёва Прасковья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1926
Дочь: Зызыкина Вера Федоровна
Отец ребёнка: Карасёв Федор Александрович
Деревенька, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белая Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Карасёв Федор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карасёв Владимир Федорович
Отец ребёнка: Карасёв Федор Александрович
Смерть
Неизвестно