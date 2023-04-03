Карасёва Прасковья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасёва Прасковья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1926

Дочь: Зызыкина Вера Федоровна

Отец ребёнка: Карасёв Федор Александрович

Деревенька, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белая Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Карасёв Федор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карасёв Владимир Федорович

Отец ребёнка: Карасёв Федор Александрович

Смерть
Неизвестно
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