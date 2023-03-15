Тонких Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонких Юрий

Место рождения

Россия

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Тонких Николай

Мать: Тонких (Крыгина) Мария

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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