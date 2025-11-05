Астраханцев Сергей 14.02.1970 — найти родственников по фамилии на Familio

Астраханцев Сергей

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился 14.02.1970

Мать
Астраханцева (Астраханцева) Людмила28.11.1945 г.р.
Отец
Тонких Юрий1946 г.р.
Супруги
Астраханцева (Ламина) Марина07.04.1975 г.р.
Дети
Рыбакова (Астраханцева) Ксения06.05.1998 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1970

Отец: Тонких Юрий

Мать: Астраханцева (Астраханцева) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева (Ламина) Марина

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Рождение ребёнка
06.05.1998

Дочь: Рыбакова (Астраханцева) Ксения

Мать ребёнка: Астраханцева (Ламина) Марина

Мы используем куки для улучшения работы сайта.