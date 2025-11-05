Астраханцев Сергей
мужской, родился 14.02.1970
МатьАстраханцева (Астраханцева) Людмила28.11.1945 г.р.
ОтецТонких Юрий1946 г.р.
Супруги
Астраханцева (Ламина) Марина07.04.1975 г.р.
Дети
Рыбакова (Астраханцева) Ксения06.05.1998 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
14.02.1970
Отец: Тонких Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.05.1998
Дочь: Рыбакова (Астраханцева) Ксения
Мать ребёнка: Астраханцева (Ламина) Марина