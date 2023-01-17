Шакуров Гафур (Габдельгафур (Абдулгафур)) Латифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1905 ст.
Рождение ребёнка
07.08.1932
Дочь: Шакурова Уммикамал Гафуровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1934
Сын: Шакуров-Шакиров Яудат-Явдат Гафурович
Мать ребёнка: не указана
Нижнезаитово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно