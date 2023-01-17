Шакуров Гафур (Габдельгафур (Абдулгафур)) Латифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакуров Гафур (Габдельгафур (Абдулгафур)) Латифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1905 ст.

Отец: Габделшакур Мухамматлатифович

Мать: Бибизакия Шахмардановна

Рождение ребёнка
07.08.1932

Дочь: Шакурова Уммикамал Гафуровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1934

Сын: Шакуров-Шакиров Яудат-Явдат Гафурович

Мать ребёнка: не указана

Нижнезаитово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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