Калужинова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Калужинов Данила
Отец ребёнка: Калужинов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Калужинов Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Калужинов Григорий Иванович
Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно