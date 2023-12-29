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Свешников Пётр Михайлович

Место рождения

Москва, Царство Русское

Дата рождения

1687

Дата смерти

После 1750

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Свешников Михаил Григорьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
канцелярист
Бракосочетание
1710

Жена: Свешникова (Свешникова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1727

Дочь: (Свешникова) Степанида Петровна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Наталья Ивановна

Смерть
После 1750

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