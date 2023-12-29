Свешников Пётр Михайлович
Место рожденияМосква, Царство Русское
Дата рождения1687
Дата смертиПосле 1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Свешников Михаил Григорьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
канцелярист
Бракосочетание
1710
Рождение ребёнка
1727
Дочь: (Свешникова) Степанида Петровна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Наталья Ивановна
Смерть
После 1750