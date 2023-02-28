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Иван Федосиев

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Федосий (Федот) Иванов

Мать: Феодосия Николаева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.11.1886

Жена: Татьяна Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1888

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1888

Сын: Стефан Иоаннов

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1891

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1893

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1895

Сын: Коновалов Пётр Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1898

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1901

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1902

Сын: Никита Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1906

Дочь: Евфросиния Иоаннова

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1907

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1911

Дочь: Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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