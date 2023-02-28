Иван Федосиев
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Федосий (Федот) Иванов
Мать: Феодосия Николаева
Бракосочетание
09.11.1886
Жена: Татьяна Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1888
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
26.12.1888
Сын: Стефан Иоаннов
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
23.01.1891
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
07.03.1893
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
05.10.1895
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
29.07.1898
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
03.02.1901
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
14.09.1902
Сын: Никита Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
22.05.1906
Дочь: Евфросиния Иоаннова
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
02.08.1907
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
25.03.1911
Дочь: Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
Смерть
Неизвестно