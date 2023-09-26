Наволокова Юлиана Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1862 ст.
Рождение ребёнка
24.09.1868 ст.
Отец ребёнка: Наволоков Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
27.01.1872 ст.
Сын: Наволоков Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Наволоков Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
08.04.1874 ст.
Отец ребёнка: Наволоков Кузьма Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно