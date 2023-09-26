Наволоков Кузьма Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наволоков Кузьма Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1862 ст.
Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
24.09.1868 ст.

Сын: Наволоков Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Наволокова Юлиана Алексеевна

Рубленое, Харківська область
Военная служба
С 1868 по 1874 ст.
Солдат.
Рождение ребёнка
27.01.1872 ст.

Сын: Наволоков Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Наволокова Юлиана Алексеевна

Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
08.04.1874 ст.

Сын: Наволоков Ефим Кузьмич

Мать ребёнка: Наволокова Юлиана Алексеевна

Рубленое, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наволокова Юлиана Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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