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Наталия (Фёдорова)

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Место рождения

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1853

Дата смерти

16.03.1903

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Фёдор

Мать: не указана

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1875

Дочь: Анастасия (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1876

Муж: Иван Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1876

Дочь: Хиония Иванова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1879

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1881

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1884

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1890

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.03.1903
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от неопределённого тифа
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