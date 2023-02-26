Наталия (Фёдорова)
Место рождениясельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1853
Дата смерти16.03.1903
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Фёдор
Мать: не указана
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1875
Дочь: Анастасия (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1876
Муж: Иван Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1876
Дочь: Хиония Иванова
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
24.02.1879
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
06.12.1881
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
18.12.1884
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
02.02.1890
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Смерть
16.03.1903
Причина смерти: от неопределённого тифа