Гордеев (Муратов) Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеев (Муратов) Григорий Михайлович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич

Мать: Гордеева Варвара Куприянова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.?.1881

Жена: Анна Казакова

Рождение ребёнка
13.11.1882

Дочь: Блинкова Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Казакова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1885

Сын: Гордеев Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Казакова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1888

Дочь: Акилина Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Казакова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1894

Сын: Гордеев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Казакова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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