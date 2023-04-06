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Блинкова Степанида Григорьевна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

13.11.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1882

Отец: Гордеев (муратов) Григорий Михайлович

Мать: Анна Казакова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
21.01.1905

Муж: Блинков Маркелл Захарович

Рождение ребёнка
10.12.1905

Дочь: Анастасия Маркеловна

Отец ребёнка: Блинков Маркелл Захарович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1908

Дочь: Ирина Маркеловна

Отец ребёнка: Блинков Маркелл Захарович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1911

Сын: Блинков Яков Маркелович

Отец ребёнка: Блинков Маркелл Захарович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1913

Дочь: Неонилла Маркеловна

Отец ребёнка: Блинков Маркелл Захарович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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