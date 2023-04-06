Блинкова Степанида Григорьевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1882
Бракосочетание
21.01.1905
Рождение ребёнка
10.12.1905
Дочь: Анастасия Маркеловна
Отец ребёнка: Блинков Маркелл Захарович
Рождение ребёнка
04.04.1908
Дочь: Ирина Маркеловна
Отец ребёнка: Блинков Маркелл Захарович
Рождение ребёнка
20.10.1911
Отец ребёнка: Блинков Маркелл Захарович
Рождение ребёнка
13.10.1913
Дочь: Неонилла Маркеловна
Отец ребёнка: Блинков Маркелл Захарович
Смерть
Неизвестно