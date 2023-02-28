Анна Казакова
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
30.?.1881
Рождение ребёнка
13.11.1882
Дочь: Блинкова Степанида Григорьевна
Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
01.06.1885
Сын: Гордеев Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
09.06.1888
Дочь: Акилина Григорьевна
Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
20.01.1894
Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно