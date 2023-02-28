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Анна Казакова

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Место рождения

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Казаков Карп Андреевич

Мать: Казакова (мещанка) Евдокия Филипповна

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
30.?.1881

Муж: Гордеев (муратов) Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
13.11.1882

Дочь: Блинкова Степанида Григорьевна

Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Григорий Михайлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1885

Сын: Гордеев Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Григорий Михайлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1888

Дочь: Акилина Григорьевна

Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Григорий Михайлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1894

Сын: Гордеев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Григорий Михайлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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