Зазулова (Стукалова) Нина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения26.03.1931
Дата смерти10.04.2006
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1931
Отец: Стукалов Григорий
Мать: Стукалова Зинаида
с. Шовское, Трубетчинский район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1956
Дочь: Стремова (Зазулова) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Зазулов Владимир Михайлович
Смерть
10.04.2006
Москва, город федерального значения Москва