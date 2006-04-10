Зазулова (Стукалова) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зазулова (Стукалова) Нина Григорьевна

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Место рождения

Шовское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

26.03.1931

Дата смерти

10.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1931

Отец: Стукалов Григорий

Мать: Стукалова Зинаида

Шовское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
с. Шовское, Трубетчинский район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зазулов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
29.03.1956

Дочь: Стремова (Зазулова) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Зазулов Владимир Михайлович

Смерть
10.04.2006
Москва, город федерального значения Москва

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