Камкина (Прохорова) Нина Маркеловна
Место рожденияд.Веренки, Тыретьского р-на, Иркутской обл.
Дата рождения14.01.1913
Дата смерти05.03.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Веренки, Тыретьского р-на, Иркутской обл.
Рождение ребёнка
10.12.1941
Сын: Камкин И. Р.
Отец ребёнка: Камкин Ростислав Всеволодович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1990
г.Лесосибирск, Красноярского кр.