Камкина (Прохорова) Нина Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамкина (Прохорова) Нина Маркеловна

Камкина (Прохорова) Нина Маркеловна

avatar

Место рождения

д.Веренки, Тыретьского р-на, Иркутской обл.

Дата рождения

14.01.1913

Дата смерти

05.03.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Веренки, Тыретьского р-на, Иркутской обл.
Рождение ребёнка
10.12.1941

Сын: Камкин И. Р.

Отец ребёнка: Камкин Ростислав Всеволодович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камкин Ростислав Всеволодович

Смерть
05.03.1990
г.Лесосибирск, Красноярского кр.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close