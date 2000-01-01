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Камкин Ростислав Всеволодович

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Место рождения

г.Иркутск

Дата рождения

08.03.1908

Дата смерти

02.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1908

Отец: Камкин Всеволод Иванович

Мать: Камкина Нина Григорьевна

г.Иркутск
Рождение ребёнка
10.12.1941

Сын: Камкин И. Р.

Мать ребёнка: Камкина Нина Маркеловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камкина Нина Маркеловна

Смерть
02.08.1979
г.Лесосибирск, Красноярского кр.
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