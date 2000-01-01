Камкин Ростислав Всеволодович
Место рожденияг.Иркутск
Дата рождения08.03.1908
Дата смерти02.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1908
Отец: Камкин Всеволод Иванович
Мать: Камкина Нина Григорьевна
г.Иркутск
Рождение ребёнка
10.12.1941
Сын: Камкин И. Р.
Мать ребёнка: Камкина Нина Маркеловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камкина Нина Маркеловна
Смерть
02.08.1979
г.Лесосибирск, Красноярского кр.