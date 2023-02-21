Кириллов Семен Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кириллов Евстафий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1908 ст.
Сын: Кириллов Стефан Семенович
Мать ребёнка: Кириллова Мария Дмитриевна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно