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Кириллов Иван Евстафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1878 ст.

Дата смерти

21.02.1879 ст.

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1878 ст.

Отец: Кириллов Евстафий Ильич

Мать: не указана

https://ya.ru/archive/catalog/a8318043-8739-4f31-8b91-c66027888f37/7
Смерть
21.02.1879 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/11b37136-4cd3-4306-9aa0-e1cfc33eb319/104

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