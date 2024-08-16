Кириллов Иван Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1878 ст.
Дата смерти21.02.1879 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1878 ст.
Отец: Кириллов Евстафий Ильич
Мать: не указана
https://ya.ru/archive/catalog/a8318043-8739-4f31-8b91-c66027888f37/7
Смерть
21.02.1879 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/11b37136-4cd3-4306-9aa0-e1cfc33eb319/104