Серебряков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебряков Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.02.1938

Дочь: Владимирова Тамара

Мать ребёнка: Меньшикова Александра

Рождение ребёнка
23.07.1940

Сын: Серебряков Владимир

Мать ребёнка: Меньшикова Александра

Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
с. Глядянское Притобольного р-на Курганской обл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с. Глядянское Притобольного р-на Курганской обл
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