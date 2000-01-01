Серебряков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.02.1938
Дочь: Владимирова Тамара
Мать ребёнка: Меньшикова Александра
Рождение ребёнка
23.07.1940
Сын: Серебряков Владимир
Мать ребёнка: Меньшикова Александра
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
с. Глядянское Притобольного р-на Курганской обл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с. Глядянское Притобольного р-на Курганской обл