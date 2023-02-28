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Феодосия Павлова

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Место рождения

Малое Аретово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: ?

Мать: ?

Малое Аретово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1888

Муж: Авраам Логгинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1890

Дочь: Параскева Авраамова

Отец ребёнка: Авраам Логгинов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1892

Сын: Александр Авраамов

Отец ребёнка: Авраам Логгинов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1899

Сын: Яков Авраамов

Отец ребёнка: Авраам Логгинов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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