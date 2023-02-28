Феодосия Павлова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
06.11.1888
Муж: Авраам Логгинов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1890
Дочь: Параскева Авраамова
Отец ребёнка: Авраам Логгинов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1892
Сын: Александр Авраамов
Отец ребёнка: Авраам Логгинов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1899
Сын: Яков Авраамов
Отец ребёнка: Авраам Логгинов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно