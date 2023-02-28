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Кашин Аверьян Семёнович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.10.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1866

Отец: Кашин Семён Петрович

Мать: Кашина Матрёна Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.11.1885

Жена: Кашина Наталья Яковлевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1887

Сын: Кашин Дмитрий Аверьянович

Мать ребёнка: Кашина Наталья Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.1888

Дочь: Надежда Аверьяновна

Мать ребёнка: Кашина Наталья Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Кашин Иван Аверьянович

Мать ребёнка: Кашина Наталья Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1895

Дочь: Степанида Аверьяновна

Мать ребёнка: Кашина Наталья Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1901

Дочь: Анисья Аверьяновна

Мать ребёнка: Кашина Наталья Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1904

Дочь: Володина Татьяна Аверьяновна

Мать ребёнка: Кашина Наталья Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1907

Сын: Кашин Павел Аверьянович

Мать ребёнка: Кашина Наталья Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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