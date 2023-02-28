Кашин Аверьян Семёнович
Место рождения
Дата рождения22.10.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1866
Отец: Кашин Семён Петрович
Бракосочетание
01.11.1885
Жена: Кашина Наталья Яковлевна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1887
Сын: Кашин Дмитрий Аверьянович
Мать ребёнка: Кашина Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
13.08.1888
Дочь: Надежда Аверьяновна
Мать ребёнка: Кашина Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Кашина Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
11.11.1895
Дочь: Степанида Аверьяновна
Мать ребёнка: Кашина Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
25.12.1901
Дочь: Анисья Аверьяновна
Мать ребёнка: Кашина Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
09.01.1904
Дочь: Володина Татьяна Аверьяновна
Мать ребёнка: Кашина Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
13.02.1907
Мать ребёнка: Кашина Наталья Яковлевна
Смерть
Неизвестно