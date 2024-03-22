Мамыкинъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения12.02.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1864
Отец: Мамыкинъ Аѳанасій
Мать: Мамыкина Варвара
Рождение ребёнка
1886
Сын: Мамыкинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Мамыкина Анна Иванова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Мамыкина Анна Иванова
Рождение ребёнка
15.08.1892
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Мамыкина Анна Иванова
Рождение ребёнка
02.02.1895
Дочь: Агаѳія
Мать ребёнка: Мамыкина Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамыкина Анна Иванова