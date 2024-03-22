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Мамыкинъ Федоръ

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.02.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1864

Отец: Мамыкинъ Аѳанасій

Мать: Мамыкина Варвара

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Мамыкинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Мамыкина Анна Иванова

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Мамыкина Анна Иванова

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.08.1892

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Мамыкина Анна Иванова

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.02.1895

Дочь: Агаѳія

Мать ребёнка: Мамыкина Анна Иванова

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамыкина Анна Иванова

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