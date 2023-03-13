Мамыкина Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Сын: Мамыкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1889
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
15.08.1892
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
02.02.1895
Дочь: Агаѳія
Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамыкинъ Федоръ