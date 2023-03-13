Мамыкина Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Мамыкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.08.1892

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.02.1895

Дочь: Агаѳія

Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамыкинъ Федоръ

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