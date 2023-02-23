Загарева Акилина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загарева Акилина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

22.10.1867

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Семен Леонтьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Асеева Екатерина Загарева

Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Семен Леонтьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Загарев (однодворец) Яков Семенович

Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Семен Леонтьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загарев (однодворец) Семен Леонтьевич

Смерть
22.10.1867
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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