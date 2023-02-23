Загарева Акилина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти22.10.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Семен Леонтьевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Асеева Екатерина Загарева
Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Семен Леонтьевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Загарев (однодворец) Яков Семенович
Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Семен Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1867