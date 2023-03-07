Загарев (однодворец) Яков Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загарев (однодворец) Яков Семенович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Загарев (однодворец) Семен Леонтьевич

Мать: Загарева Акилина Степановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
05.02.1878

Жена: Загарева Евдокия Токмакова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1880

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Загарева Евдокия Токмакова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1883

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Загарева Евдокия Токмакова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Загарев (однодворец) Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Загарева Евдокия Токмакова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1900

Сын: Загарев (однодворец) Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Загарева Евдокия Токмакова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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