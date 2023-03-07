Загарев (однодворец) Яков Семенович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
05.02.1878
Рождение ребёнка
20.05.1880
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Загарева Евдокия Токмакова
Рождение ребёнка
23.09.1883
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Загарева Евдокия Токмакова
Рождение ребёнка
1887
Сын: Загарев (однодворец) Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Загарева Евдокия Токмакова
Рождение ребёнка
28.01.1900
Сын: Загарев (однодворец) Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Загарева Евдокия Токмакова
Смерть
Неизвестно