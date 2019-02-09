Середа Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середа Игорь Владимирович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

02.01.1968

Дата смерти

09.02.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
водитель скорой помощи
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
16.08.1991

Жена: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.01.1992

Сын: Середа Иван Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
09.02.2019
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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