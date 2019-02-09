Середа Игорь Владимирович
Место рождения
Дата рождения02.01.1968
Дата смерти09.02.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
водитель скорой помощи
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.08.1991
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.01.1992
Сын: Середа Иван Игоревич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.02.2019