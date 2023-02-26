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Савва Матвеев

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1819

Дата смерти

14.04.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Матвей (Егоров)

Мать: Дария Амвросиева

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1835

Жена: Матрона (Петрова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.03.1839

Дочь: Матрона Саввина

Мать ребёнка: Матрона (Петрова)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1840

Дочь: Екатерина Саввина

Мать ребёнка: Матрона (Петрова)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1846

Сын: Митрофан Саввин

Мать ребёнка: Матрона (Петрова)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.04.1856
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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