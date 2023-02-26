Савва Матвеев
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1819
Дата смерти14.04.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Матвей (Егоров)
Мать: Дария Амвросиева
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1835
Жена: Матрона (Петрова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.03.1839
Дочь: Матрона Саввина
Мать ребёнка: Матрона (Петрова)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1840
Дочь: Екатерина Саввина
Мать ребёнка: Матрона (Петрова)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1846
Сын: Митрофан Саввин
Мать ребёнка: Матрона (Петрова)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.04.1856
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.